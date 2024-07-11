Больше всего «посторонних» детей посещают садик № 339 на Левобережье. Хуже всего с детскими садами в «Амуре-2» и Старом Кировске.

Больше всего «посторонних» детей посещают садик № 339 на Левобережье. Хуже всего с детскими садами в «Амуре-2» и Старом Кировске.

Несмотря на активное строительство детских садов в Омске, потребность в дошкольных учреждениях в некоторых районах города по-прежнему высока. Наиболее остро она проявляется в микрорайоне «Амур-2» и Старом Кировске. Нередко родители вынуждены водить и возить детей в садики далеко от дома.

В целом по городу детский сад не по месту жительства посещают свыше 4600 юных омичей, сообщает портал om1.ru. Своеобразным рекордсменом является детский сад № 399 на улице Степанца (Левый берег): там 308 воспитанников, и 283 из них не живут рядом с учреждением. Похожая ситуация в детском саду № 283 комбинированного вида на проспекте Мира, детском саду № 246 на улице Чокана Валиханова, садике № 266 на 21-й Амурской и саду № 112 на улице Мельничной.