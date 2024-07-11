Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Освящение Петропавловского собора

Один из памятников петровского барокко строили более 20 лет. Архитектором выступил итальянский зодчий Доменико Трезини. Славится собор тем, что был усыпальницей русских императоров, а также их ближайших родственников.

Торжественное освящение собора состоялось в Петербурге 11 июля 1733 года. Высота одного из символов города на Неве – 122,5 м. До 2012 года собор был самым высоким зданием города, пока его не потеснил жилой комплекс «Князь Александр Невский». Впрочем, перерос он его лишь на четыре метра. К тому же вскоре в Санкт-Петербурге выросли башни «Лидер Тауэр» и «Лахта Центр», которые захватили лидерство по этому показателю.

Попытка исследования Арктики на аэростате

11 июля 1897 года с архипелага Шпицберген взлетел шведский аэростат «Орел», на борту которого находились инженер Соломон Август Андрэ, физик Нильс Стриндберг и техник Кнут Френкель. Их целью было пролететь над Северным полюсом и приземлиться в Северной Америке.

На вторые сутки воздухоплаватели вынужденно приземлились в точке с координатами 82°56’ северной широты и 29°52’ восточной долготы. Отсюда своим ходом отправились на Шпицберген. 33 года спустя их останки нашел экипаж норвежского судна. Одна из версий гибели отважных исследователей – отравление угарным газом от примуса во сне. До цели путешествия они не дошли ровно 100 километров. Останки в сопровождении почетного эскорта доставили в Швецию.

Получен искусственный жемчуг

Японский предприниматель Кокити Микимото еще за пять лет до этого опустил в море корзину, в которой были бамбуковые садки с молодыми моллюсками. Таким образом за несколько лет «созрели» молодые жемчужины полукруглой формы. Их Кокити представил публике 11 июля 1893 года. Впереди было получение патента на метод, растянувшееся на год с лишним из-за того, что не было прецедента выдачи патентов на изобретение, касающееся биологических объектов.

Затем он расширил проект, создав ферму на необитаемом островке, но один из приливов погубил 850 тыс. устриц. Пережив это, предприниматель вновь взялся за дело, ведь он пообещал умирающей жене, что добьется успеха. Его целью было создать круглый жемчуг. Слово, данное супруге, он сдержал, и получил жемчуг в 1908 году.

Сегодня памятник Кокити Микимото стоит на Жемчужном острове. Бронзовый бизнесмен смотрит на Тихий океан.

«Иисус Христос – суперзвезда»

Рок-оперу со столь громким названием создали композитор Эндрю Ллойд Уэббер и драматург Тим Райс. Их задачей было показать Иисуса не как Бога, а именно как человека в тех обстоятельствах, в которых ему довелось очутиться. В целом сюжет – это несколько искаженные евангельские повествования, от первого появления странствующего проповедника в Иерусалиме до его гибели.

Изначально рок-опера задумывалась как студийный альбом, и он вышел в 1970 году. Партию Иисуса Христа спел фронтмен группы Deep Purple Иэн Гиллан. Но через год создатели решили выйти со своим творением на сцену. И не прогадали: 11 июля 1971 года на шоу в Питтсбурге пришли 13 тыс. зрителей.

Всемирный день шоколада

Родиной шоколада считается американский континент. Но праздник, посвященный культовому кондитерскому изделию, учредили во Франции и назначили на 11 июля. Там шоколад любят, да и во всем мире его жалуют. Так что сладкоежки вправе порадовать себя очередной лакомой долькой. А впрочем, лучше съесть целую шоколадку – праздник ведь!

Кстати, шоколад, как известно, бывает разный. Поэтому и дни разные, по его типам: 10 января – день горького шоколада, 28 июля – молочного, 22 сентября – белого.

Всемирный день народонаселения

По данным ООН, 11 июля 1987 года население Земли превысило 5 млрд человек. Этот день даже назвали Днем пяти миллиардов. Ну а три с небольшим года спустя Генассамблея ООН учредила Всемирный день народонаселения. С той поры его ежегодно отмечают 11 июля.

В этот день традиционно отводится время повышению осведомленности людей о проблемах народонаселения. По данным на апрель прошлого года, население земного шара превысило уже 8 млрд человек.

Крапивное заговенье

В этот день на Руси из молодой крапивы варили щи. Считалось, что этот ингредиент избавит от боли в суставах и пояснице. Избавлял от них и вытканный из крапивы холст.

В огородах приступали к раскопке картофеля, а на покосах начинали появляться первые стога сена.

Также считалось, что сегодня последний день поет соловей. А если перестали куковать кукушки, то будет ранняя зима.