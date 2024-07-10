Из-за реконструкции бульвара Архитекторов и подготовки к ремонту моста у телецентра организаторы приняли решение провести марафон на правом берегу Иртыша.

Из-за реконструкции бульвара Архитекторов и подготовки к ремонту моста у телецентра организаторы приняли решение провести марафон на правом берегу Иртыша.

3 августа в Омске состоится главное беговое событие года – Сибирский международный марафон. Уже четвертый раз он пройдет в статусе Кубка России по марафонскому бегу. Организаторы ждут на старте около 6 тыс. человек.

Участникам будут предложены три дистанции: массовый забег на 3 км, а также соревновательные 10 км и классические 42 км 195 метров. Стартовать и финишировать марафонцы будут на Соборной площади, а трассу забега проложат исключительно на правом берегу Иртыша. Это связано с идущей реконструкцией бульвара Архитекторов и подготовкой к ремонту моста у телецентра. В будущем марафон вернется на «G-Drive Арену», которая была опробована в 2023 году как стартово-финишный городок и собрала множество положительных отзывов у спортсменов и болельщиков.

Регистрация на марафон открыта до 27 июля на сайте www.runsim.ru. Для участия требуется стандартный медицинский допуск на выбранную дистанцию.