Омск-Информ
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·Общество

Городские власти поставили задачу – возвести их к концу года.
Новый подрядчик ООО «Русстрой» начал выкладывать кирпичные стены школы в микрорайоне Серебряный Берег. Параллельно компания проводит антикоррозийную обработку арматурного каркаса.
– Задача амбициозная: в этом году закрыть тепловой контур (т. е. стены и кровлю), – сообщил мэр Сергей Шелест в своем ТГ-канале.
Напомним, строить школу в ноябре 2022 года начало ООО «Капитал Развитие». В ноябре 2023 года работы приостановили. В середине мая городская администрация расторгла контракт с подрядчиком и теперь судится с компанией.
После расторжения первого контракта чиновники заключили новый с компанией «Русстрой» из Ингушетии на 1,14 млрд рублей. Работы возобновились в конце июня. Новая дата ввода объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.
·Общество

Городские власти поставили задачу – возвести их к концу года.
Новый подрядчик ООО «Русстрой» начал выкладывать кирпичные стены школы в микрорайоне Серебряный Берег. Параллельно компания проводит антикоррозийную обработку арматурного каркаса.
– Задача амбициозная: в этом году закрыть тепловой контур (т. е. стены и кровлю), – сообщил мэр Сергей Шелест в своем ТГ-канале.
Напомним, строить школу в ноябре 2022 года начало ООО «Капитал Развитие». В ноябре 2023 года работы приостановили. В середине мая городская администрация расторгла контракт с подрядчиком и теперь судится с компанией.
После расторжения первого контракта чиновники заключили новый с компанией «Русстрой» из Ингушетии на 1,14 млрд рублей. Работы возобновились в конце июня. Новая дата ввода объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.