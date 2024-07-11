Сегодня омичей ждут жара и небольшой дождь. По области кое-где пройдут грозы.

Сегодня омичей ждут жара и небольшой дождь. По области кое-где пройдут грозы.

Жара омичей застанет сегодня с самого утра: ожидается + 26 °. Днем потеплеет на пару-тройку градусов. Довольно теплой станет даже ночь – до +23 °.

Правда, летнее тепло немного омрачит небольшой дождь. Местами он ожидается днем и вечером.

От кратковременных дождей, а в некоторых районах и от гроз, не обойдется и в Омской области. Но температура воздуха тоже будет очень теплой: +31 °.