Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства аварий выясняют сотрудники полиции.
Два дорожно-транспортных происшествия случились сегодня в Муромцевском районе Омской области. В них погибли двое мужчин.
Как сообщили в полиции, около 09:35 на трассе Муромцево – Бергамак – Окунево 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-111130 угодил в левый кювет. Мужчину доставили в больницу, но там он скончался.
Около 12:00 на трассе Омск – Муромцево – Седельниково съехал в кювет и опрокинулся ВАЗ-21104. На месте погиб 48-летний водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением. Его 18-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверки.
·Происшествия

Обстоятельства аварий выясняют сотрудники полиции.
Два дорожно-транспортных происшествия случились сегодня в Муромцевском районе Омской области. В них погибли двое мужчин.
Как сообщили в полиции, около 09:35 на трассе Муромцево – Бергамак – Окунево 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-111130 угодил в левый кювет. Мужчину доставили в больницу, но там он скончался.
Около 12:00 на трассе Омск – Муромцево – Седельниково съехал в кювет и опрокинулся ВАЗ-21104. На месте погиб 48-летний водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением. Его 18-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверки.