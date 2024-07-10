59-летний омич не заметил открытый люк и провалился в колодец. Он утонул.

Жуткий случай произошел сегодня, 10 июля. Накануне ночью, 9 июля, в пассажирском предприятии № 7 заметили пропажу 59-летнего сторожа и обратились в полицию. Во время поисков тело сотрудника организации нашли в канализационном колодце неподалеку.

По предварительным данным, мужчина ночью не заметил открытый люк со сточными водами и провалился туда. Скорее всего, он просто захлебнулся и утонул.

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Теперь силовикам предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии, а также найти и наказать виновных руководителей предприятия.