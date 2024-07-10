Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером.
Вчера около 21:45 во дворе дома № 14г на Космическом проспекте случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 сбил 6-летнего велосипедиста.
Мальчик попал с травмами в больницу. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером.
Вчера около 21:45 во дворе дома № 14г на Космическом проспекте случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 сбил 6-летнего велосипедиста.
Мальчик попал с травмами в больницу. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины происшествия.