Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Еще одного омича обвинили в демонстрировании символики, сходной с нацистской. Как сообщили в прокуратуре, в январе 36-летний мужчина разместил символ на своей странице в социальной сети, а в марте во время прогулки изобразил свастику на чужом автомобиле.

Вину он признал полностью, размещенные изображения удалил. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее мужчину уже оштрафовали за демонстрацию свастики, но он не исправился.