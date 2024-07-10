В черте города пассажиры 910-го автобуса платят сорок рублей, за ней – еще двадцать.

В черте города пассажиры 910-го автобуса платят сорок рублей, за ней – еще двадцать.

Стоимость проезда на нерегулируемом маршруте №910, который обслуживается ООО «Дилижанс», выросла до 60 рублей. Автобус ходит из центра города в село Новомосковка Омского района, обслуживая целый ряд садоводческих товариществ.

До июля проезд в черте города стоил 30 рублей, теперь он вырос до 40, а за городом с пассажиров берут уже 60 рублей (раньше было 50).

– Было принято решение, что остановка «Фантазия» считается чертой города. После «Фантазии» оплата проезда будет составлять 60 рублей, – пояснили порталу om1.ru в компании «Дилижанс».

С начала текущего месяца выросла и стоимость проезда в муниципальном транспорте. При оплате картами она составляет 35 рублей, наличными – 40. В коммерческих маршрутках омичи в основном платят 35 рублей вне зависимости от способа оплаты.