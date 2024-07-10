Омск-Информ
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·Общество

На главных улицах появятся флаги и гербы.
Мэр Сергей Шелест утвердил концепцию праздничного оформления Омска ко Дню города. В цветовой палитре будет преобладать триколор. В оформлении также будут герб Российской Федерации, герб области и герб города.
— Традиционно украсим улицы: Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирскую, Иртышскую набережную, Комсомольский мост, Соборную площадь и ряд других территорий, — рассказал в своем ТГ-канале мэр.
Он также пригласил омские предприятия поучаствовать в празднике и украсить свои здания.
·Общество

На главных улицах появятся флаги и гербы.
Мэр Сергей Шелест утвердил концепцию праздничного оформления Омска ко Дню города. В цветовой палитре будет преобладать триколор. В оформлении также будут герб Российской Федерации, герб области и герб города.
— Традиционно украсим улицы: Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирскую, Иртышскую набережную, Комсомольский мост, Соборную площадь и ряд других территорий, — рассказал в своем ТГ-канале мэр.
Он также пригласил омские предприятия поучаствовать в празднике и украсить свои здания.