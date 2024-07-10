Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организацию заставили вернуть деньги.
Прокуратура выявила нарушения при ремонте дома № 65 на улице Энтузиастов. Как сообщили в ведомстве, после соответствующего решения суда мэрия заключила с АО «Наш Сервис» соглашение о предоставлении субсидии на капитальный ремонт дома. Однако управляющая организация завысила объемы и стоимость работ и необоснованно получила около 1,5 млн рублей.
Прокуратура внесла руководителю компании «Наш Сервис» представление об устранении нарушений закона. После этого организация вернула деньги в бюджет.
·Экономика/Бизнес

Организацию заставили вернуть деньги.
Прокуратура выявила нарушения при ремонте дома № 65 на улице Энтузиастов. Как сообщили в ведомстве, после соответствующего решения суда мэрия заключила с АО «Наш Сервис» соглашение о предоставлении субсидии на капитальный ремонт дома. Однако управляющая организация завысила объемы и стоимость работ и необоснованно получила около 1,5 млн рублей.
Прокуратура внесла руководителю компании «Наш Сервис» представление об устранении нарушений закона. После этого организация вернула деньги в бюджет.