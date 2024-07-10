И балкон женщины, и квартира пострадали от огня.

И балкон женщины, и квартира пострадали от огня.

Жительница многоэтажки на 3-й Станционной взыскала 397 тысяч с семьи соседа, по вине которого пострадала ее квартира. Как сообщили в службе судебных приставов, в доме произошел пожар.

Возгорание началось от тлеющей сигареты и горящей спички. Пламя перекинулось с одного балкона на другой и к приезду пожарных горели уже четыре балкона. В результате пострадала отделка квартиры омички и ее личные вещи.

Когда исполнительный документ о взыскании поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому округу, виновников пожара уведомили, что невыплата компенсации грозит им штрафными санкциями. Приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия с мотоциклом М-62 1962 года выпуска и автомобилем Nissan AD универсал 2007 года выпуска, а также о запрете на выезд за пределы России и взыскании денег с зарплат должников.

В результате семья выплатила компенсацию соседке, а также заплатила исполнительский сбор – 27 тысяч рублей, за то, что тянула с погашением долга.