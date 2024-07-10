Инцидент произошел утром на остановке «Промышленная». Автобус восстановлению не подлежит.
Сегодня, 10 июля, около 7 утра рядом с остановкой «Промышленная» загорелся пассажирский автобус Volgabus, ехавший по маршруту № 22. Водитель транспортного средства эвакуировал людей, позвонил в МЧС и принялся тушить возгорание.
– До прибытия сотрудников МЧС тушение пожара осуществлялось водителем автобуса при содействии водителя другого автобуса, следующего по тому же маршруту, при помощи огнетушителей, – сообщили в департаменте транспорта омской мэрии. – Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими сотрудниками пожарных служб. Пострадавших нет, на текущий момент за медицинской помощью никто не обращался.
Автобус сгорел практически дотла. Очагом возгорания стал подкапотный отсек. В двигательном отсеке автобуса сработала штатная система пожаротушения. Сумма ущерба будет установлена в ходе проведения проверки.