Омск-Информ
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·Происшествия

Очевидцы рассказали, что машины сильно помяты.

Сегодня, 9 июля, в центре Омска произошла авария. Как сообщили «Омск-информу» очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улиц Куйбышева и 10 лет Октября. Между собой столкнулись два автомобиля.

Сообщается, что у одного из автомобилей помят правый бок и сломано колесо. У другой машины сильно помят впереди капот и почти отвалился бампер. По всей видимости, авария произошла на пешеходном переходе.

·Происшествия

Очевидцы рассказали, что машины сильно помяты.

Сегодня, 9 июля, в центре Омска произошла авария. Как сообщили «Омск-информу» очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улиц Куйбышева и 10 лет Октября. Между собой столкнулись два автомобиля.

Сообщается, что у одного из автомобилей помят правый бок и сломано колесо. У другой машины сильно помят впереди капот и почти отвалился бампер. По всей видимости, авария произошла на пешеходном переходе.