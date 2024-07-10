Омск-Информ
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·Общество

Днем будет тепло и преимущественно без осадков. 

Сегодня в Омске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, хотя небольшой дождь все же не исключен. После полудня температура воздуха поднимется до +28 °. 

Также тепло и по большей части без дождей будет в районах Омской области. Воздух прогреется до +30 °.

·Общество

Днем будет тепло и преимущественно без осадков. 

Сегодня в Омске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, хотя небольшой дождь все же не исключен. После полудня температура воздуха поднимется до +28 °. 

Также тепло и по большей части без дождей будет в районах Омской области. Воздух прогреется до +30 °.