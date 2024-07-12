Впрочем, под угрозой в этом не только потенция, но и весь организм. Ведь его органы и системы взаимосвязаны.

Впрочем, под угрозой в этом не только потенция, но и весь организм. Ведь его органы и системы взаимосвязаны.

Русская водка не просто напиток, а, пожалуй, даже часть нашего культурного кода. При этом о вреде злоупотребления наслышаны многие, но любовь к ней порой любовь сильнее предосторожностей. Слово «любовь» упомянуто не случайно: регулярное употребление водки негативно влияет на мужское здоровье, в частности – на потенцию. Поэтому, чтобы выбор между двумя удовольствиями не стал безальтернативным, количество рюмок лучше умерить.

Алкоголь калориен, водка исключением не является. Как пояснил доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра Николай Григорьев, в 100 граммах содержится 235 килокалорий.

– Соответственно, регулярно употребляющий алкоголь человек расположен к набору массы тела. Увеличение количества жира стимулирует повышенную выработку женских половых гормонов эстрогенов. В норме в организме мужчины вырабатываются и андрогены, и эстрогены, но первых должно быть больше, – приводит слова Григорьева «Лента.ру».

Но если жира много, то естественно, что больше будет именно эстрогенов. Они явно не уживаются с мужскими гормонами, отсюда идут пониженное сексуальное влечение, слабая эрекция и прочие проблемы.

– Эрекция может нарушаться из-за накопления даже небольшого количества жира в определенных структурах полового члена. Чем человек толще, тем менее активную половую жизнь он ведет, – заявляет уролог.

Впрочем, проблемы в интимной сфере – лишь одно из последствий чрезмерного пристрастия к водке и прочему алкоголю. Оно способно нарушить работу и других органов и систем мужского организма, ведь все они взаимосвязаны.