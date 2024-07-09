Его поймали и завели уголовное дело.

Его поймали и завели уголовное дело.

Инспектор управления по охране животного мира нашел на берегу озера Попово около деревни Островной в Тюкалинском районе шкуру и голову убитого лося. Заподозрив незаконную охоту, сотрудник управления обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам поймали нарушителя. Им оказался 38-летний местный житель. В кустах около дома сельчанина полицейские нашли незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17, нож и мясо убитого лося.

Оказалось, что в прошлом году мужчину лишили охотничьей лицензии. Однако, когда он приехал на болотоходе к озеру и приметил лося, по его словам, у него «взыграл охотничий азарт». Мужчина съездил за ружьем своего деда, вернулся к озеру и застрелил животное. Там же на берегу он разделал тушу, мясо забрал, а шкуру и голову бросил.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Сейчас полицейские проводят трасологическую, биологическую и баллистическую экспертизы.