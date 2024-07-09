Сейчас главный архитектор является заместителем директора этого ведомства.

Сейчас главный архитектор является заместителем директора этого ведомства.

Мэрия Омска готовится внести изменения в структуру департамента архитектуры и градостроительства. Речь идет о том, что глава данного ведомства одновременно являлся главным архитектором Омска. Подобная практика существовала длительное время, однако несколько лет назад главный архитектор стал лишь заместителем руководителя депархитектуры.

Как уточняется в пояснительной записке, обосновывающей грядущие изменения, директора департамента архитектуры должен согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий, которые возводятся или реконструируются в Омске. Соответственно, ему требуются профильное образование и знания в этой отрасли. Юристы, которые последние годы руководили департаментом, данным критериям очевидно не соответствуют.

Судя по всему, в мэрии готовится повышение главного архитектора Омска Романа Воробьева до уровня директора департамента архитектуры и градостроительства. Сейчас он работает заместителем главы этого ведомства. И.о. директора департамента является первый замглавы ведомства Татьяна Фролова.