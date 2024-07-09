Омск-Информ
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·Авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в Омском районе.
Сегодня около 06:10 на 43-м км трассы Омск – Муромцево в кювет угодил автомобиль марки Hyundai Solaris. Как сообщили в ГИБДД, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.
За рулем иномарки находился 19-летний парень. Его и двух пассажиров (19-летнего парня и 15-летнюю девушку) доставили с травмами в больницу.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
·Авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром в Омском районе.
Сегодня около 06:10 на 43-м км трассы Омск – Муромцево в кювет угодил автомобиль марки Hyundai Solaris. Как сообщили в ГИБДД, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.
За рулем иномарки находился 19-летний парень. Его и двух пассажиров (19-летнего парня и 15-летнюю девушку) доставили с травмами в больницу.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.