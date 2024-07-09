Спрос на водителей и строителей снизился, но все равно превышает спрос на других работников.

Спрос на водителей и строителей снизился, но все равно превышает спрос на других работников.

Эксперты HeadHunter выяснили, какие профессии в Омской области наиболее востребованы. В июне 29 % вакансий были открыты для рабочих. На втором месте – строители (22 %), на третьем – производственники (21 %), на четвертом – специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (17 %), на пятом – водители (14 %).

При этом по сравнению с прошлым годом сильнее всего спрос вырос на работников сферы розничной торговли. Вакансий для них стало на 27,2 % больше. На 27,1 % чаще стали искать медработников, на 21,4 % – специалистов по сельскому хозяйству, на 17,7 % – кадры для ресторанно-гостиничного направления, на 17,2 % – добычи сырья, на 13,1 % – строителей, на 11,8 % – ИТ-специалистов, на 11,7 % – производственников, на 7,9 % – маркетологов, на 6,3 % – финансистов и бухгалтеров.

На специалистов 10 сфер спрос снизился. Уменьшилось число вакансий для административного персонала (– 22,7 %), специалистов по страхованию (– 21 %), безопасности (– 15,2 %), водителей (– 14,3 %), сотрудников из сферы фитнеса и салонов красоты (– 11 %), педагогов (– 8,6 %), специалистов по продажам (– 3,7 %), менеджеров по закупкам (– 3,6 %), юристов и специалистов из сферы развлечений (по – 2,5 %).