В результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью таксиста и его пассажира.

В результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью таксиста и его пассажира.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего омича, который устроил ДТП предновогодним вечером 31 декабря 2023 года. Авария произошла на улице 10 лет Октября.

Молодой человек, управлявший автомобилем «Мерседес-Бенц Е 200 СGI», выехал на встречную сторону и протаранил такси Lada Granta. 36-летний таксист и его 23-летний пассажир получили травмы, повлекшие тяжкий вред их здоровью.

На водителя статусной иномарки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Рассматривать его будет Октябрьский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, пострадавшие водитель и пассажир наверняка заявят исковые требования о компенсации причиненного вреда их здоровью, а также потребуют возмещения морального ущерба.