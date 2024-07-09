Однажды она вернулась домой, а в доме оказались новые замки и хозяева.

Однажды она вернулась домой, а в доме оказались новые замки и хозяева.

Женщина-инвалид из деревни Алексеевки Марьяновского района Омской области вместе с двумя сестрами отсудила право жить в своем доме. Обратиться в суд женщинам пришлось после того, как их незаконно выселили.

Как сообщает служба судебных приставов, женщина-инвалид владеет 1/5 доли в доме. Ее сестра-опекун также имеет 1/5 доли. Остальные доли принадлежат еще двум сестрам и брату.

Когда-то дом купила одна из старших сестер, выделив долю каждому члену семьи. Они жили вместе с матерью, после смерти которой купившая дом сестра решила его продать семье племянника. Без согласия других собственников она оформила расписку. Новые хозяева сменили замки и никого из прежних жильцов не пускали.

Суд обязал новых хозяев выехать и пустить прежних. Приставы предупредили семью племянника о необходимости исполнения этого решения и возможных штрафных санкциях за неповиновение. В итоге решение суда исполнили, женщину-инвалида и ее сестер снова поселили в доме.