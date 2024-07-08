Женщина не захотела демонтировать плитку, чтобы можно было отремонтировать канализационный стояк.

Женщина не захотела демонтировать плитку, чтобы можно было отремонтировать канализационный стояк.

Управляющая компания обратилась в суд с иском к жительнице Москаленского района. Организация потребовала, чтобы женщина демонтировала плитку и предоставила доступ рабочим к стояку водоотведения, чтобы его можно было отремонтировать или заменить.

Такое требование УК связано с тем, что у соседа снизу появилась протечка потолка в ванной. Однако женщина заявила, что у нее в квартире все нормально, и отказалась демонтировать плитку, чтобы сотрудники организации могли в этом убедиться.

Женщина посчитала, что для этого достаточно небольшого окошка, через которое можно осмотреть часть трубы и счетчики. Суд посчитал, что ответчик нарушает права других жильцов, поэтому удовлетворил исковые требования. Решение суда еще не вступило в силу, его могут обжаловать в Омском областном суде в порядке апелляции.