Один автомобиль врезался в другой, не уступив ему дорогу. Есть пострадавшие.

Один автомобиль врезался в другой, не уступив ему дорогу. Есть пострадавшие.

Сегодня, 8 июля, в Омске произошло ДТП, в результате которого пострадало три человека. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 19:00 и рассказали, что на проспекте Космическом столкнулись два автомобиля.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что 30-летний водитель автомобиля Toyota ехал по Космическому проспекту. В районе дома № 33 он решил повернуть налево, но не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии пострадали три пассажира Ford: 56-летняя и 34-летняя женщины и 16-летняя девочка. Им потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит проверку.