Ожидается очередной теплый день. Но не исключено, что его слегка омрачат осадки.

Ожидается очередной теплый день. Но не исключено, что его слегка омрачат осадки.

По прогнозам сервиса Gismeteo.ru, сегодня омичи будут наслаждаться теплым летним днем. Будет малооблачно и без осадков. Однако другой популярный ресурс, Яндекс.Погода, обещает небольшие дожди в течение дня. Но в чем оба прогноза сходятся, так это в дневной температуре воздуха: +25.

Чуть теплее будет по области (+27), однако в отдельных районах также прогнозируются слабые дожди.