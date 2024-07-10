На фоне предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ приходится задумываться, как сохранить или увеличить доходность депозитов. Варианты есть.

На фоне предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ приходится задумываться, как сохранить или увеличить доходность депозитов. Варианты есть.

В Банке России ясно дают понять, что ключевая ставка вновь повысится. В этой связи люди, имеющие банковские вклады, озабочены тем, как быть дальше: оставлять свои действующие депозиты по нынешним ставкам или, если ключевая ставка вырастет, закрывать их и открывать новые, с большей доходностью?

Это один из способов. Однако бесконечная погоня за повышенными ставками утомляет. Как рассказала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова, есть финансовые инструменты, позволяющие иметь доходность с меньшими трудозатратами.

– Чтобы бесконечно не догонять ставку, разумней всего вместо депозита использовать биржевой паевый инвестиционный фонд (БПИФ) денежного рынка. Такие фонды сейчас есть у многих крупных управляющих компаний. Ежедневная доходность БПИФа денежного рынка четко следует за ставкой ЦБ. И не нужно все время депозитом ее догонять, – рассказала финансист «Российской газете».

По словам специалиста, проще всего купить БПИФ на брокерском счете. Но для тех, кому банковский вклад привычнее, тоже есть совет: лучше обращать внимание на те банки, которые предлагают высокую процентную ставку не на депозиты, а на накопительные счета.

– И не стоит забывать про индивидуальные инвестиционные счета, которые дают дополнительный доход за счет налоговых льгот и вычетов на сумму взноса, – напоминает Гондусова.

Ожидается, что о повышении ключевой ставки ЦБ объявят на ближайшем заседании совета директоров, которое намечено на 26 июля. Сейчас ставка составляет 16 % годовых, а возрастет ориентировочно до 17–18 %.