На фоне предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ приходится задумываться, как сохранить или увеличить доходность депозитов. Варианты есть.
В Банке России ясно дают понять, что ключевая ставка вновь повысится. В этой связи люди, имеющие банковские вклады, озабочены тем, как быть дальше: оставлять свои действующие депозиты по нынешним ставкам или, если ключевая ставка вырастет, закрывать их и открывать новые, с большей доходностью?
Это один из способов. Однако бесконечная погоня за повышенными ставками утомляет. Как рассказала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова, есть финансовые инструменты, позволяющие иметь доходность с меньшими трудозатратами.
– Чтобы бесконечно не догонять ставку, разумней всего вместо депозита использовать биржевой паевый инвестиционный фонд (БПИФ) денежного рынка. Такие фонды сейчас есть у многих крупных управляющих компаний. Ежедневная доходность БПИФа денежного рынка четко следует за ставкой ЦБ. И не нужно все время депозитом ее догонять, – рассказала финансист «Российской газете».
По словам специалиста, проще всего купить БПИФ на брокерском счете. Но для тех, кому банковский вклад привычнее, тоже есть совет: лучше обращать внимание на те банки, которые предлагают высокую процентную ставку не на депозиты, а на накопительные счета.
– И не стоит забывать про индивидуальные инвестиционные счета, которые дают дополнительный доход за счет налоговых льгот и вычетов на сумму взноса, – напоминает Гондусова.
Ожидается, что о повышении ключевой ставки ЦБ объявят на ближайшем заседании совета директоров, которое намечено на 26 июля. Сейчас ставка составляет 16 % годовых, а возрастет ориентировочно до 17–18 %.