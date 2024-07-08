В регионе будет не только тепло, но и дождливо.

В регионе будет не только тепло, но и дождливо.

По данным Обь-Иртышского УГМС, на этой неделе в Омской области будет постепенно теплеть. Завтра днем синоптики обещают +22...+27 градусов, в среду будет +24...+29, а в четверг температура поднимется до +26...+31.

При этом все три дня местами в регионе ожидаются слабые дожди, в четверг синоптики обещают также грозу. Скорость ветра составит 7–12 м/с.

Ночная температура не будет опускаться ниже +11 градусов и не поднимется выше +19.