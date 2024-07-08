Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Гиппопотаму полагается уличный вольер площадью 500 кв. м, а также водоем глубиной два метра.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск регионального управления Россельхознадзора к Большереченскому зоопарку. Учреждение оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за тесного вольера для бегемота.

Согласно нормативам, гиппопотаму требуется уличный вольер площадью 500 кв. м. По факту он был в пять раз меньше – всего 100 «квадратов». Также отсутствовал водоем глубиной 2 метра. Зоопарк обязали устранить данные нарушения. Сейчас учреждение занимается расширением вольера для бегемота. Недавно гиппопотам по имени Кениг отмечал свое 35-летие, так что просторное летнее жилище станет для него отличным подарком.

1376
·Общество

Гиппопотаму полагается уличный вольер площадью 500 кв. м, а также водоем глубиной два метра.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск регионального управления Россельхознадзора к Большереченскому зоопарку. Учреждение оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за тесного вольера для бегемота.

Согласно нормативам, гиппопотаму требуется уличный вольер площадью 500 кв. м. По факту он был в пять раз меньше – всего 100 «квадратов». Также отсутствовал водоем глубиной 2 метра. Зоопарк обязали устранить данные нарушения. Сейчас учреждение занимается расширением вольера для бегемота. Недавно гиппопотам по имени Кениг отмечал свое 35-летие, так что просторное летнее жилище станет для него отличным подарком.

1376