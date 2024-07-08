На слете «За нами будущее» прошли соревнования по русской лапте, волейболу, скалолазанию, а творческой и развлекательной частью стали «Фабрика Звезд» и дискотека «Лихие 90-е».

На слете «За нами будущее» прошли соревнования по русской лапте, волейболу, скалолазанию, а творческой и развлекательной частью стали «Фабрика Звезд» и дискотека «Лихие 90-е».

В деревне Зеленовке Омского поселения прошел VIII районный слет активной и талантливой молодежи «За нами будущее». Масштабное трехдневное выездное мероприятие собрало 12 команд из поселений Омского муниципального района.

Были представлены Дружинское, Усть-Заостровское, Розовское, Ростовкинское, Петровское, Омское, Ключевское, Красноярское и Богословское, а также Надеждинское сельские поселения. Кроме того, в соревнованиях приняли участие представители компании «Газпром», управления культуры, а также команда Ольги Мицевич «Мицевич и Ко».

Во время торжественного открытия участников слета приветствовал первый замглавы района Александр Плукчи. Он передал дипломы лауреатам ежегодной молодежной премии главы Омского муниципального района. В их числе: преподаватель математики Новоомской средней школы Надежда Попова; специалист Центра по работе с детьми и молодежью Розовского поселения Наталья Енгалычева; специалист Центра по работе с детьми и молодежью Лузинского поселения Виктория Облапова.

Депутат Заксобрания Омской области Игорь Колодежный также выступил с приветственным словом, вспомнив богатую историю молодежного слета.

…Три дня, с 5 по 7 июня, на свежем воздухе активные и талантливые молодые люди состязались в различных конкурсах и соревнованиях.

Первый день, пятница, начался с разминки. Непростая эстафета «Брат за брата – за основу взято», прошедшие в шутливой форме, стала проверкой участников на наличие командного духа. Затем предстояли соревнования по русской лапте, волейболу и по скалолазанию. А ближе к ночи на сцене прошла «Фабрика Звезд» и Дискотека «Лихие 90-е». Кстати, в стиле 1990-х годов в этот раз и прошел весь молодежный слет.

Суббота стала самым насыщенным днем: аэробика «Райское наслаждение», мастер-классы, гонка героев «Остаться в живых», различные спортивные соревнования. Также прошли конкурс биваков, игры народов и шоу перевоплощений. Вечером – посиделки у ночного костра.

В воскресенье, после ряда очередных захватывающих соревнований, прошло торжественное закрытие VIII слета активной и талантливой молодежи «За нами будущее». Победителем, согласно турнирной таблице зачетов, стала команда Надеждинского сельского поселения.