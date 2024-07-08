Мужчине не понравилось, что женщина решила уйти от него, и он ее до смерти избил.

Мужчине не понравилось, что женщина решила уйти от него, и он ее до смерти избил.

Исилькульский городской суд отправил 35-летнего жителя села Новорождественка на 9 лет в колонию строгого режима за убийство 40-летней сожительницы. Сельчанина также обязали заплатить 600 тыс. рублей сестре погибшей женщины за моральный вред.

Суд установил, что 23 февраля женщина заявила пьяному сожителю, что уходит от него вместе с их 5-летним ребенком. Мужчине это не понравилось и он избил сожительницу, отчего та умерла. Тело мужчина прятал на веранде, затем в снегу.

В конце февраля органы опеки и попечительства не смогли дозвониться до женщины, которая стояла у них на учете. Домой к семье поехал куратор, которому мужчина рассказал, что его сожительница уехала в Москаленки к сестре.

— Через некоторое время родственники погибшей обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении женщины. Во время проведения оперативных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело потерпевшей, а результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили криминальный характер ее смерти, — сообщили в следственном комитете.

Отметим, что сельчанин признался в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу. Мужчина может его обжаловать.