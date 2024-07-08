Из-за аварий на теплоисточниках температура воздуха в квартирах горожан не превышала +16 градусов.

Из-за аварий на теплоисточниках температура воздуха в квартирах горожан не превышала +16 градусов.

Прокуратура Октябрьского округа Омска через суд взыскала с АО «Омск РТС» компенсации морального вреда жителям города, в квартирах которых было холодно в декабре прошлого года. С подобными исками к поставщику тепла теперь могут обратиться тысячи омичей, столкнувшихся с данной проблемой.

Надзорное ведомство точечно отработало кейс социально незащищенной категории граждан: иски подавались в интересах 87-летней ветерана труда, 64-летней пенсионерки и 65-летнего инвалида 2-й группы. Как было установлено в ходе проверок и подтверждено в рамках судебных заседаний, с 4 по 21 декабря 2023 года температура воздуха в квартирах этих омичей не превышала +16 градусов, при этом на улице было -29. Платить компенсацию в досудебном порядке АО «Омск РТС» отказалось.

– По искам прокуратуры суд постановил взыскать с АО «Омск РТС» в пользу данных пенсионеров по 9 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, – отметили в прокуратуре.

С холодом в своих квартирах прошлой зимой столкнулись тысячи омичей. Поставщик ресурса обещал произвести им перерасчет. О компенсации морального вреда речи не шло. Очевидно, что после выигранных прокуратурой судов на компанию могут посыпаться иски.