Последний день уходящего года пытаются сделать нерабочим, при этом не закрепляя данный статус официально.

Последний день уходящего года пытаются сделать нерабочим, при этом не закрепляя данный статус официально.

Министерство труда и социальной защиты РФ выступит с предложением сделать 31 декабря 2025 года нерабочим днем. Для этого будут перенесены выходные праздничные дни, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

– У нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат, – цитирует министра агентство «РИА Новости». – Соответственно, дальше будем смотреть.

Поскольку в текущем году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, правительство по предложению Минтруда перенесло их на 10 мая и 31 декабря соответственно, сделав эти дни нерабочими. На следующий год ситуация, очевидно, повторится.

При этом власти не хотят официально закреплять за 31 декабря статус нерабочего дня. Соответствующие предложения неоднократно поступали, но не были приняты.