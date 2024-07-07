Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом.

В 18 часов в воскресенье, 7 июля, в полицию поступило сообщение об аварии на первом километре Пушкинского трака. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

– От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, – сообщили в полиции.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП. В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины инцидента.

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·Происшествия

Мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом.

В 18 часов в воскресенье, 7 июля, в полицию поступило сообщение об аварии на первом километре Пушкинского трака. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

– От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, – сообщили в полиции.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП. В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины инцидента.

1150