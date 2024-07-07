Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сегодня, 7 июля, около 15 часов на Иртышской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в региональной ГАИ, в районе дома № 29 легковой автомобиль «Киа», за рулем которого находился 29-летний мужчина, сбил десятилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок был госпитализирован с полученными травмами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

·Происшествия

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сегодня, 7 июля, около 15 часов на Иртышской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в региональной ГАИ, в районе дома № 29 легковой автомобиль «Киа», за рулем которого находился 29-летний мужчина, сбил десятилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок был госпитализирован с полученными травмами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.