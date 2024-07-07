Женщина помогала супругу выигрывать аукционы по закупке товаров для нужд учебного заведения.

Женщина помогала супругу выигрывать аукционы по закупке товаров для нужд учебного заведения.

В Омске будут судить супругов – бывших работников летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».

Противоправная деятельность велась в 2020-2022 годах. Женщина в тот период занимала должность руководителя контрактной службы колледжа. Имея данные о планируемых закупках для нужд колледжа и до опубликования информации на открытых электронных площадках, она передавала сведения мужу.

– Супруг составлял технические задания с указанием заведомо ложных сведений о стоимости закупаемой продукции, а также для придания видимости конкурентной борьбы изготавливал фиктивные коммерческие предложения от имени аффилированных ему организаций с целью существенного ограничения конкуренции и количества потенциальных поставщиков, что в дальнейшем могло обеспечить его победу на аукционах и заключение с ним контрактов с целью хищения и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению денежными средствами, принадлежащими учебному заведению, – сообщили в Восточном МСУТ СК РФ.

Бывшим работникам колледжа удалось заработать более 2 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным Омским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.