Омск-Информ
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·Общество

Деньги получат на оплату общественных работ для тех, кто зарегистрирован на бирже труда.

Правительство РФ добавило Омскую область в число регионов, которым оказывается господдержка для стимулирования занятости. На эти цели из федерального бюджета выделят 58 млн 446 тыс. рублей, соответствующее распоряжение уже подписано.

– Средства пойдут на оказание поддержки работодателям в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, – пояснили в правительстве. – При этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице.

Решение федерального кабмина обусловлено последствиями паводка на севере Омской области. Местные жители остались без работы.

·Общество

Деньги получат на оплату общественных работ для тех, кто зарегистрирован на бирже труда.

Правительство РФ добавило Омскую область в число регионов, которым оказывается господдержка для стимулирования занятости. На эти цели из федерального бюджета выделят 58 млн 446 тыс. рублей, соответствующее распоряжение уже подписано.

– Средства пойдут на оказание поддержки работодателям в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, – пояснили в правительстве. – При этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице.

Решение федерального кабмина обусловлено последствиями паводка на севере Омской области. Местные жители остались без работы.