Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на пересечении 24-й Северной и Красноярского тракта.

Утром в воскресенье, 7 июля, на окраине Центрального округа Омска произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая. Фотографии дорожно-транспортного происшествия на пересечении улицы 24-я Северная и Красноярского тракта выложены в паблике «Инцидент Омск».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На этом участке ходит трамвай № 7. Из-за столкновения движение трамваев было временно приостановлено.

·Происшествия

Инцидент произошел на пересечении 24-й Северной и Красноярского тракта.

Утром в воскресенье, 7 июля, на окраине Центрального округа Омска произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая. Фотографии дорожно-транспортного происшествия на пересечении улицы 24-я Северная и Красноярского тракта выложены в паблике «Инцидент Омск».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На этом участке ходит трамвай № 7. Из-за столкновения движение трамваев было временно приостановлено.