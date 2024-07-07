Девушка самостоятельно катался на сапе по Иртышу и не заметила, как заплыла за буйки.

Девушка самостоятельно катался на сапе по Иртышу и не заметила, как заплыла за буйки.

МЧС напомнило жителям Омска о правилах катания на сапбордах по Иртышу. Поскольку река является судоходной, любителям активного образа жизни ни в коем случае нельзя заплывать за буйки. Такие случаи уже были.

– Был случай, когда девушку вытянуло на судовой ход и начало тянуть под баржу, наши сотрудники помогли и вытащили ее, – рассказал старший инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области Сергей Лазаренко. – Поэтому самостоятельно увлекаться катанием на сапах, байдарках мы не рекомендуем.

Для безопасного катания на сапборде нужно обратиться к инструкторам. Они объяснят правила безопасного нахождения на реке, проверят снаряжение, а также сделают поправку на фактические условия и прогноз погоды, ветер и течение. Лучше всего кататься на сапбордах вдоль берега либо в затонах, где нет течения.