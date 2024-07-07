Женщина планировала переехать к дочери в Санкт-Петербург и помогать с воспитанием внука. Теперь она без квартиры и в долгах.

Женщина планировала переехать к дочери в Санкт-Петербург и помогать с воспитанием внука. Теперь она без квартиры и в долгах.

64-летняя пенсионерка из Омска лишилась квартиры и «повесила» на себя два кредита в результате общения с дистанционными мошенниками. Жительница Кировского округа попалась на классической схеме – пыталась решить мнимые проблемы с законом через перевод своих денег на «безопасные» счета.

25 июня пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что от ее имени якобы был сделан перевод денег, а их получателем стал человек, признанный государственным преступником. Чтобы избежать ответственности по всей строгости уголовного законодательства, нужно срочно обезопасить сбережения. Несмотря на то что у омички даже не было денег на счетах в банках, она продолжила общение с неизвестными.

– Женщина собственноручно выполняла все, что ей говорили звонившие. Пенсионерка никому ничего не рассказывала и ни с кем не советовалась. Перевела 5 150 000 рублей, полученные от продажи квартиры, а также оформила два кредита на общую сумму 600 000 рублей, – сообщили в полиции. – В результате общая сумма материального ущерба составила 5 750 000 рублей.

Лишь когда неизвестные перестали отвечать на ее звонки, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливаются личности и местонахождение аферистов, обманом оставивших пенсионерку без жилья и «повесивших» на нее два кредита.

Как отметили в полиции, накануне произошедшего омичка планировала перебраться к дочери в Санкт-Петербург, чтобы помогать с воспитанием внука. Судя по всему, это ускорит отъезд пенсионерки – своего жилья в Омске у нее теперь нет.