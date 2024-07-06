Зарплата составит до 46 тыс. рублей.

Зарплата составит до 46 тыс. рублей.

В министерстве финансов Омской области 5 июля разместили объявления о поиске сразу нескольких специалистов. Претендентам обещают зарплату от 33 100 до 45 700 рублей.

Сотрудники требуются в департаменты социально-культурной политики, отраслей национальной экономики, цифровизации управления государственными и муниципальными финансами, бюджетной политики, в Управление доходов, а также в отдел государственного долга и кредитов.

От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов Российской Федерации. Предусмотрен конкурсный отбор. Заявки от кандидатов принимают до 25 июля.

Стоит отметить, что озвученные цифры – не конечные суммы заработка. По факту специалисты вместе с надбавками ежемесячно получают больше.