Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Штат предприятия укомплектован сотрудниками.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже металлообрабатывающего производства за 45 млн рублей. Цех компании «Вектор» находится на улице 2-й Казахстанской, на Левобережье и занимает помещение в 850 «квадратов». Здание укомплектовано тайваньским оборудованием.

 - B цеху установлено 10 станков с ЧПУ производства Тайвань. Современные стойки позволяют изготавливать любые детали. Также имеется участок с универсальным оборудованием: 2 токарных станка 1М61А и один фрезерный. Имеется пресс и большой сверлильный станок, — указано в объявлении.

В цехе предполагаются столовая, раздевалка, душевая. Причина продажи предприятия с оборудованием и сотрудниками не называется.

·Экономика/Бизнес

Штат предприятия укомплектован сотрудниками.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже металлообрабатывающего производства за 45 млн рублей. Цех компании «Вектор» находится на улице 2-й Казахстанской, на Левобережье и занимает помещение в 850 «квадратов». Здание укомплектовано тайваньским оборудованием.

 - B цеху установлено 10 станков с ЧПУ производства Тайвань. Современные стойки позволяют изготавливать любые детали. Также имеется участок с универсальным оборудованием: 2 токарных станка 1М61А и один фрезерный. Имеется пресс и большой сверлильный станок, — указано в объявлении.

В цехе предполагаются столовая, раздевалка, душевая. Причина продажи предприятия с оборудованием и сотрудниками не называется.