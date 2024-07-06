О гибели Алексея Рязанова сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
В спецоперации погиб выпускник Омского автобронетанкового института, уроженец Астрахани, завкомбата МТО Алексей Рязанов. Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, боец скончался от ран.
- Алексей Рязанов скончался от ран, полученных в бою при выполнении задач на Херсонском направлении. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях в составе подразделений морской пехоты, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях, – пояснил глава города в своем телеграм-канале.
Алексей Рязанов закончил Омский танковый институт. В 2021 году Алексей Рязанов получил назначение в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота.
За время боевых действий Алексей Рязанов был награжден государственными наградами за мужество и доблесть. С Алексеем Рязановым простились в Севастополе в минувший четверг.