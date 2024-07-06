Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь любительницу легких денег ищет полиция.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают омичку по подозрению в краже. По предварительным данным, она нашла утерянную банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах поселка Лукьяновка. В результате чего причинила ее владельцу материальный ущерб в размере 6500 рублей.

На видео можно наблюдать, как завладевшая картой дама бегло выбирает товары, явно нервничая и, вероятно, опасаясь, что владелец карты хватится своих средств. При этом она еще и разговаривает с кем-то по телефону.

·Происшествия

Теперь любительницу легких денег ищет полиция.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают омичку по подозрению в краже. По предварительным данным, она нашла утерянную банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах поселка Лукьяновка. В результате чего причинила ее владельцу материальный ущерб в размере 6500 рублей.

На видео можно наблюдать, как завладевшая картой дама бегло выбирает товары, явно нервничая и, вероятно, опасаясь, что владелец карты хватится своих средств. При этом она еще и разговаривает с кем-то по телефону.