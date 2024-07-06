Омск-Информ
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·Происшествия

Cледы разряда обнаружились на послеполетном осмотре.

Вчера, 6 июля, во время урагана молния ударила в самолет компании S7. Борт летел из Москвы в Новосибирск.

По информации телеграм-канала Mash, следы удара нашли на послеполетном осмотре. Вероятно, разряд попал в самолет во время набора высоты.

Рейс успешно долетел до Новосибирска. Никто не пострадал. А вот борт А-321 отстранили от полетов и увезли на ремонт.

·Происшествия

Cледы разряда обнаружились на послеполетном осмотре.

Вчера, 6 июля, во время урагана молния ударила в самолет компании S7. Борт летел из Москвы в Новосибирск.

По информации телеграм-канала Mash, следы удара нашли на послеполетном осмотре. Вероятно, разряд попал в самолет во время набора высоты.

Рейс успешно долетел до Новосибирска. Никто не пострадал. А вот борт А-321 отстранили от полетов и увезли на ремонт.