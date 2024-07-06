Уже завершено устройство дорожной одежды, пешеходного тротуара и велодорожек.
Сегодня, 6 июля, в ходе рабочей поездки по строительным объектам губернатор Виталий Хоценко побывал на стройке межквартальной автомобильной дороги на территории жилого комплекса «Кварталы Драверта». Новый жилой комплекс возводит на пересечении улиц Крупской и Шаронова в Кировском округе компания «Брусника». Первую очередь из четырех 17-этажных домов застройщик планирует ввести к концу года.
Новая дорога появилась на месте бывшего пустыря и соединяет улицы Крупской и Шаронова. К сегодняшнему дню практически завершено устройство дорожной одежды, пешеходного тротуара, вымощенного брусчаткой, и велодорожки. Установлена ливневая канализация, система наружного освещения. Строителям остается установить тротуарное ограждение и дорожные знаки. Весь объем работ планируется выполнить в течение нескольких недель.
– Хороший объект получается – с велодорожкой, тротуарами, переходами. Полностью будет завершен и сдан к осени. Понятно, что наиболее востребована эта дорога будет, когда жилой квартал полностью застроится. Это отличный пример того, когда сначала строится инфраструктура, а потом жилье, – отметил Хоценко.
Объект возводится на средства бюджетного инфраструктурного кредита.