Омск-Информ
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·Общество

Руководство вуза намерено сделать на этом месте спортплощадку.

Сегодня, 6 июля, на улице Интернациональной снесли хозяйственный корпус Омского педагогического университета. Выяснилось, что здание признано аварийным, и подрядчик занялся его сносом.

Руководство вуза намерено оборудовать на освободившемся месте спортивную площадку.

– Хотим в перспективе там сделать современную спортивную площадку. Но подготовка проекта и поиски финансирования нам еще предстоят, – цитирует ректора ОмГПУ Наталью Макарову телеграм-канал omsk_putevoditel.

При этом у проекта пока не имеется инвестора.

·Общество

Руководство вуза намерено сделать на этом месте спортплощадку.

Сегодня, 6 июля, на улице Интернациональной снесли хозяйственный корпус Омского педагогического университета. Выяснилось, что здание признано аварийным, и подрядчик занялся его сносом.

Руководство вуза намерено оборудовать на освободившемся месте спортивную площадку.

– Хотим в перспективе там сделать современную спортивную площадку. Но подготовка проекта и поиски финансирования нам еще предстоят, – цитирует ректора ОмГПУ Наталью Макарову телеграм-канал omsk_putevoditel.

При этом у проекта пока не имеется инвестора.