Омск-Информ
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·Авто

Следователи исследуют происшествие на предмет нарушений требований безопасности и здоровья пассажиров.

Омские следователи начали проверку после сообщения о ДТП с пассажирским автобусом № 20.

Ранее сообщалось, что вчера, в вечерний час пик, у остановки «Дом творчества» автобус с 50 пассажирами врезался в троллейбус с 86 пассажирами. В итоге медицинская помощь понадобилась 16-летней школьнице.

В ходе доследственной проверки силовики планируют выяснить не только причины ДТП, но и вопросы, касающиеся обеспечения транспортными организациями безопасности пассажирских перевозок. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

·Авто

Следователи исследуют происшествие на предмет нарушений требований безопасности и здоровья пассажиров.

Омские следователи начали проверку после сообщения о ДТП с пассажирским автобусом № 20.

Ранее сообщалось, что вчера, в вечерний час пик, у остановки «Дом творчества» автобус с 50 пассажирами врезался в троллейбус с 86 пассажирами. В итоге медицинская помощь понадобилась 16-летней школьнице.

В ходе доследственной проверки силовики планируют выяснить не только причины ДТП, но и вопросы, касающиеся обеспечения транспортными организациями безопасности пассажирских перевозок. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».