Аутсайдерами рейтинга стали «Уральские авиалинии» и «Якутия».

Аутсайдерами рейтинга стали «Уральские авиалинии» и «Якутия».

В Омском аэропорту обнародовали информацию о самых непунктуальных авиакомпаниях по итогам июня. В качестве критерия выбрана регулярность полетов.

Строго по расписанию летали компания «Ираэро», выполняющая рейсы в Баку, а также «Ютейр» с рейсами в северные города.

В середине списка оказались рейсы Uzbekistan airways, летающие в узбекский Наманган, «Россия» с маршрутом в Санкт-Петербург, «Победа» с рейсом до Москвы и S7, выполняющая вылеты до Москвы и Новосибирска. Эти компании задерживались в 20 % случаев.

Наиболее непунктуальными вновь стали «Уральские авиалинии», задержавшие 63 % рейсов из Омска в Москву. Борты «Якутии» с маршрутами в Якутию и Сочи прилетали с опозданием в 62 % случаев.