Возгорание случилось в Амурском поселке.

Возгорание случилось в Амурском поселке.

В ночь на субботу, 6 июля, стало известно о пожаре в Амурском поселке. Как рассказали подписчики телеграм-канала omsk_putevoditel, крупный пожар произошел на улице 4-я Челюскинцев. Сгорели 4 дома.

Как удалось выяснить, в одном из частных домов обнаружили мужчину, его удалось реанимировать. Состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Официальных комментариев от МЧС по Омской области на эту тему не поступало. Причина возгорания не называется.